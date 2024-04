Juventus-Milan | problema muscolare per Maignan nel riscaldamento - gioca Sportiello

(Di sabato 27 aprile 2024) Risentimentoall’adduttore patito nelda Mikee a causa di questo infortunio il portiere francese delnon sarà della partita contro la. L’estremo difensore transalpino va in panchina, secondo quanto riferisce Dazn, ma non è in grado dire dal 1? e Pioli sceglie allora di schieraretra i pali davanti a una linea difensiva drammaticamente orfana di Calabria, Tomori e Theo Hernandez, tutti squalificati contro i bianconeri. Retroguardia che ora perde anche il portierone rossonero. SportFace.

Milan, Jovic salta la Juventus: affaticamento muscolare per l'attaccante - Milan, Jovic salta la Juventus: affaticamento muscolare per l'attaccante Luka Jovic sarà assente nella sfida del Milan contro la Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'attaccante serbo ha ...

Continua a leggere>>

La Roma vince 2-1 contro il Milan: è in semifinale di Europa League - La Roma si prepara a scendere in campo contro il Milan per i quarti di finale di Europa League. I giallorossi sono forti del vantaggio dell'andata, in cui hanno vinto ...

Continua a leggere>>

L'allarme è rientrato ma Lukaku è in dubbio per il Bologna - Nessun problema al ginocchio per il belga, noie muscolari da valutare: a rischio per il match di lunedì all'Olimpico. Possibili esami nelle prossime ore ...

Continua a leggere>>