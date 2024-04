Juventus-Milan - pareggio che non fa male a nessuno | il Milan blinda la Champions

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Un primo tempo opaco e poco spettacolare, una ripresa d'assalto della Juve – soprattutto dopo gli inserimenti di Chiesa e Milik - e unche si salva strappando a Torino uno 0-0 che di fattoil secondo posto, che resta saldamente nelle mani del Diavolo che resta a più cinque sui rivali. Anche se alla fine ciò che più emerge dalla sfida senza gol dell'Allianz Stadium è l'enorme divario che separa in questo momento la seconda e la terza forza della Serie A dall'Inter fresca di scudetto sul petto. Juve esono infatti due squadre incompiute, generose ma confusionarie, incapaci di rendere al meglio in questo finale di stagione che assomiglia sempre più a una passerella per i due condottieri in panchina, Pioli e Allegri, prossimi all'addio. Non a caso nessuna delle due è riuscita a superare ...