Juventus-Milan - le coreografie | lo Stadium si colora di bianconero | FOTO

(Di sabato 27 aprile 2024) Ledino l’Allianzdi. Bandiere e striscioni dei tifosi di casa per la grande classica del calcio italiano. Una coreografia piuttosto sobria, la partita, del resto, è valida unicamente per la corsa al secondo posto. Siachesono le due ‘deluse’ della stagione di Serie A 2023-2024: i bianconeri in corsa solo fino a gennaio, i rossoneri, attualmente secondi, non hanno mai realmente insediato l’Inter e, dopo il ko nel derby hanno permesso ai ‘cugini’ di cucirsi la seconda stella sul petto. L'articolo, le: losidi...

Juve-Milan: Maignan out, Sportiello tra i pali. Il motivo - Come nella gara d'andata, il portiere francese non scenderà in campo contro i bianconeri: ecco cosa è successo ...

Maignan infortunato, che cosa si è fatto: c’è Sportiello in juventus-milan - Mike Maignan si è infortunato nel riscaldamento, prima del via di juventus-milan: per lui risentimento all’adduttore ...

Diretta Juve-Milan: segui la partita di Serie A LIVE - La Juve per riavvicinarsi al secondo posto, il Milan per consolidarlo: all'Allianz Stadium va in scena il big match della 34esima giornata di Serie A. Tre punti che potrebbero essere importanti sia ...

