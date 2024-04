Juventus-Milan - i precedenti più iconici | Gre-No-L - l’1-6 di Lippi e il gol di Muntari

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 27 aprile 2024) E’ iniziata ieri sera, con l’anticipo tra Frosinone e Salernitana, la 34ª giornata di Serie A. Lo spettacolo continua oggi, col big match tra, in programma alle 18:00 allo Stadium di Torino. A sfidarsi sono la seconda e la terza della classifica di Serie A, in quello che è il 178° confronto tra bianconeri e rossoneri nel campionato italiano. Lava a caccia di un risultato importante contro la squadra di Pioli: in caso di vittoria, considerando il successo nel match di andata per 1-0, i bianconeri potrebbero vincere entrambe le sfide contro i rossoneri in questa stagione per la prima volta dal 2018/19 (proprio con Massimiliano Allegri in panchina). Conosciamo meglio, statistiche e numeri del big match tra. I ...