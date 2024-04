Juventus-Milan - Furlani | Il nostro allenatore è Pioli Sul mercato…

furlani a tutto tondo: le risposte su Leao e sul futuro allenatore - Giorgio furlani, dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del big match contro la Juventus. Il Milan è uscito dallo Stadium con un ...

MILAN, furlani: "Pioli è nostro tecnico, voci danno fastidio" - (ANSA) - TORINO, 27 APR - "Abbiamo un allenatore che si chiama Stefano Pioli, la stagione non è andata come volevamo perché siamo il Milan: adesso siamo focalizzati sulla ...

MERCATO - Juventus, occhio al Liverpool per Koopmeiners - 60 milioni di euro. Tanto chiede l'Atalanta per cedere Teun Koopmeiners, uno dei principali obiettivi della Juve sul mercato. Ma attenzione al Liverpool che ha preso informazioni: in Inghilterra l'ola ...

