Juventus-Milan 0-0 | Pioli si rialza a metà e difende con le unghie il secondo posto

(Di sabato 27 aprile 2024) Torino, 27 aprile 2024 – Illa testa dopo i tonfi contro Roma e Inter:quasi blindato con lache resta a cinque punti di distanza a quattro giornate dalla fine del campionato., con l'ombra di Lopetegui (sgradito ai tifosi che prima della partita hanno puntato il dito sulla proprietà) sempre sulle spalle, può abbozzare un sorriso anche perché la difesa non ha incassato gol (otto nelle ultime quattro). Nulla di scontato: oltre alle assenze per squalifica di Theo Hernandez, Calabria e Tomori, si è aggiunta quella di Maignan per un risentimento al flessore accusato durante il riscaldamento. Sportiello, però, non ha fatto rimpiangere il francese. Anzi, è stato decisivo: nel primo tempo sventando le due conclusioni di Vlahovic, pericolosa ...

pioli in conferenza: “Pari che soddisfa. Juve squadra forte” - Stefano pioli ha parlato in conferenza stampa al termine della gara con la Juventus. TuttoJuve.com ha riportato le sue parole in diretta: È soddisfatto del pari Come commenta gli 0 tiri in porta 'È ...

Pagelle Juventus-Milan 0-0: Sportiello eroe per caso, brilla Thiaw. Vlahovic frustrato, Chiesa sveglia i bianconeri - Il portiere, campo per l’infortunio di Maignan, è il migliore in campo insieme al centrale tedesco. Il centravanti serbo combina poco e si infuria al momento del cambio ...

pioli teso sulle 'chiacchiere' del Milan 2024-25 e Leao da capitano - Stefano pioli era irritabile davanti Milanocontro Juventus, sottolineando che 'non possono controllare ciò che viene detto' e spiega perché Rafael Leao è oggi capitano. Prende il via all'Allianz Juven ...

