Juventus-Milan 0-0 LIVE | ancora Cambiaso e poi Florenzi - entrambi alti

(Di sabato 27 aprile 2024)si affrontano all`Allianz Stadium, in un match valido per la 34esima giornata di Serie A. Con lo scudetto ormai assegnato all`Inter,...

Juventus e Milan si affrontano all`Allianz Stadium, in un match valido per la 34esima giornata di Serie A. Con lo scudetto ormai assegnato all`Inter,...

TJ - juventus-milan 0-0, non si scompongono i due assetti, regge l'equilibrio - 25' Leao si smarca e riceve da Pulisic, calciando però male. 22' Si sentono cori per Allegri allo Stadium provenienti dalla Curva. 20' Gara ancora bloccata in ...

TJ - juventus-milan 0-0, Gatti avanza e calcia: palla altissima - 16' Bella giocata di Cambiaso che allarga per Kostic, il cui cross finisce fuori misura. 11:55 - ALLEGRI SI AFFIDA AL 3-5-2 - La Juventus ha svolto la rifinitura mattutina in vista della gara contro ...

juventus-milan dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali, fuori Chiesa - juventus-milan è uno degli anticipi della 34a giornata di Serie A: si gioca sabato 27 aprile 2024 all'Allianz Stadium di Torino alle ore 18:00 con diretta ...

