Juventus-Milan 0-0 al 45'

(Di sabato 27 aprile 2024)si affrontano all`Allianz Stadium, in un match valido per la 34esima giornata di Serie A. Con lo scudetto ormai assegnato all`Inter,...

JUVENTUS - La curva intona un coro per Allegri, fischi da parte del resto dello stadio - Allegri resta o no Intanto la tifoseria della Juventus sembra spaccata: durante il match contro il Milan la curva bianconera ha intonato un coro per il mister ma gran parte del resto dello stadio ha ...

Gabbia al 45' di Juve Milan: «Questa gara si vince con concentrazione e convinzione» - Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato al termine del primo tempo del match contro la Juve: le dichiarazioni Matteo Gabbia ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del primo tempo di Juve Mi ...

juventus-milan, TOP e FLOP al 45': Cambiaso di un'altra categoria, Yildiz si mostra ancora acerbo - Tempo al tempo, vien da pensare. La Juve si ferma sullo 0-0 con il Milan al 45,' e la sensazione è che nella ripresa vedremo due squadre magari un po' più sbottonate. Nella prima frazione, del resto, ...

