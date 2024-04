Juventus e Milan non si fanno male Allo Stadium finisce 0-0

(Di sabato 27 aprile 2024) Il big match del sabato non risponde in pieno alle grandi aspettative del pubblico. In una gara giocata su ritmi quasi estivi né i bianconeri né i rossoneri riescono a trovare la zampata dei tre punti

Juventus e Milan si affrontano all`Allianz Stadium, in un match valido per la 34esima giornata di Serie A. Con lo scudetto ormai assegnato all`Inter,...

20.01 Finisce senza reti la sfida per il secondo posto tra la Juve e il Milan. Primo tempo 'bloccato' allo Stadium,con poche emozioni. Ci provano Loftus-Cheek di testa (alto) e di Vlahovic (punizione, attento Sportiello). Nella ripresa ancora decisivo il portiere rossonero (in campo al posto di ...

Allegri diretta dopo Juve-milan: segui le parole e la conferenza LIVE - TORINO - Finisce senza gol la sfida tra Juve e milan e così le posizioni in classifica restano cristallizzate: bianconeri terzi a -5 dai rossoneri (65 a 70). Ad Allegri non è riuscito il colpo da tre ...

Serie A, i risultati della 34^: reti bianche tra juventus e milan, rossoneri ancora a +5 - La salvezza del Frosinone, rianimato da quattro consecutive spartizioni della posta, passa attraverso gli scontri diretti e dopo la Salernitana, che al contrario al terzo tentativo fallisce la salvezz ...

Gian Piero Gasperini – La Serie: la seconda chanche del dentista - Gian Piero Gasperini è da otto anni alla guida dell'Atalanta e, in questo periodo, ha trasformato una squadra abituata a giocare per la salvezza in una delle big del calcio italiano. In questa stagion ...

