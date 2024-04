Juve Stabia-Picerno oggi in tv | canale - orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 aprile 2024)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match valido per la trentottesima e ultima giornata del girone C di. I padroni di casa hanno già vinto il raggruppamento e sono volati inB, gli ospiti sanno già di chiudere il campionato al sesto posto e di volare ai playoff: in sostanza, non c’è assolutamente nulla in palio in questa partita. Chi vincerà? Si parte alle ore 18.30 di sabato 27 aprile,tv su Sky Sport 251,su Sky Go e anche su NOW. SportFace.