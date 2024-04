Juve Milan - 7 tiri nella porta rossoner - ma 0 gol | di più solo con Roma e Siena

Sarà la Juve a giocare la finale di Coppa Italia, il 15 maggio, contro la vincente di Atalanta-Fiorentina. Nonostante la sconfitta per 2-1 subita nella semifinale di ritorno dell'Olimpico contro la Lazio , la squadra bianconera passa il turno grazie al successo per 2-0 ottenuto ... Continua a leggere>>

Una zampata di Milik a 7 minuti dalla fine e la Juventus si qualifica per la finale di Coppa Italia. La Lazio si impone 2-1 all'Olimpico ma non basta. La squadra di Tudor aveva riportato in parità la sfida, grazie a due gol di Castallanos, uno per tempo, al 12' e al 49', ma il neo entrato polacco, ...

