Juve-Milan 0-0 - Allegri stecca e Pioli blinda secondo posto

Nella sfida tra deluse nessuna ritrova il sorriso: è 0-0 tra Juventus e Milan, sta sicuramente più stretto ai bianconeri, ai quali però manca fluidità e convinzione per perforare la porta di un super Sportiello, eroe di serata, lui che è stato chiamato tra i pali a pochi minuti dal calcio d’inizio ...

Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Juventus e Milan pareggiano 0-0 nel match della 34esima giornata della Serie A 2023-2024. Il pareggio consente ai rossoneri di Pioli di blindare il secondo posto con 70 punti e con 5 lunghezze di vantaggio sui bianconeri, che sono terzi a quota 65 e possono essere agganciati dal ...

Continua a leggere>>

I due allenatori sono a forte rischio, è importante per entrambi finire beneI due allenatori sono a forte rischio, è importante per entrambi finire bene

Continua a leggere>>

Bologna in casa con l’Udinese per alimentare le speranze Champions: un altro successo per Motta a 1,60. A San Siro festa Inter con il Torino: tre punti nerazzurri a 1,55 Milano, 26 aprile – Assegnato lo scudetto, con l’Inter che ha già festeggiato il tricolore nel derby di lunedì scorso, le ultime ...

Continua a leggere>>

Non il periodo migliore della stagione per Juventus e Milan, che si ritrovano da avversari sabato pomeriggio allo Stadium per cercare di chiudere...

Continua a leggere>>