Judo - Gennaro Pirelli in finale per il bronzo nei -100 kg agli Europei di Zagabria!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.01 Waza-ari per Ozturk, che si porta in vantaggio a poco più di un minuto dal termine. 15.00 Secondo shido anche per la turca. 15.00 Secondo shido per la bosniaca 14.58 Uno shido a testa per Ceric ed Ozturk, impegnate nel ripescaggio dei +78 kg. 14.57 ...

Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.12 Kanikovskiy è l’ultimo semifinalista dei -100 kg. Kukolj sarà l’avversario di Pirelli nel ripescaggio. 14.11 Sul tatami 3 waza-ari di Kanikovskiy, che si porta in vantaggio ad un minuto dal termine dell’incontro. 14.10 Waza-ari per Abramov, che vince ...

Continua a leggere>>