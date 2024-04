Judo - Erica Simonetti perde al debutto con Stevenson nei pesi massimi agli Europei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) Si interrompe al primo turno il cammino dinella categoria +78 kg ai Campionati2024 di, in programma a Zagabria fino a domenica 28 aprile. La giovane azzurra, molto sfortunata nel sorteggio anche per la prospettiva di un eventuale ottavo di finale contro l’israeliana numero 2 al mondo Raz Hershko, ha ceduto il passo all’esperta olandese Karen. La ventunenne piemontese, alassoluto in un Europeo Senior dopo aver ottenuto due ori continentali giovanili a livello cadetti e U23, ha pagato a caro prezzo un avvio complicato in cui ha collezionato subito due shido (per falso attacco) nelle prime due azioni, ritrovandosi spalle al muro e ad un passo dalla squalifica per il resto del combattimento.si è poi sciolta, ...