Jesi - condannata per furto in abitazione | 38enne ai domiciliari

(Di sabato 27 aprile 2024)(Ancona), 27 aprile 2024-perin: portata aina. Nella giornata di ieri, personale di polizia giudiziaria del commissariato, ha dato esecuzione all’ordinanza emessa dall’ufficio di sorveglianza di Ancona di sottoposizione alla detenzione domiciliare sostitutiva nei confronti della donna,peraggravato inin concorso. Dovrà espiare la pena di tre anni di reclusione in regime di detenzione domiciliare e pagare una multa di 600 euro con la interdizione dai pubblici uffici per cinque anni quale pena accessoria. Dopo gli adempimenti di rito, la donna è stata portata in vinculis al proprio domicilio per il permanere a disposizione ...

