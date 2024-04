Israele propone una tregua - ecco a quali condizioni

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 27 aprile 2024) . Antony Blinken ha parlato di de-escalation in Medio Oriente Secondo quanto riportato dal Jerusalem Post,sarebbe pronta ad unamilitare solo al rilascio di 33 ostaggi da parte di Hamas. Inoltre, sempre secondo quanto riportato dal giornale israeliano, lo Stato ebraico sarebbe disposto a fare importanti concessioni come il ritorno dei palestinesi nel nord di Gaza e il ritiro dell’esercito dal Corridoio Netzarim che taglia in due la Striscia. Netanyahu però ha fatto sapere che “Non ci arrenderemo.continuerà fino alla vittoria nella nostra giusta guerra contro i terroristi che cercano di distruggerci. Non smetteremo mai di difenderci”. Netanyahu ha anche precisato che, sebbene nessuna decisione della Corte potrà influenza le azioni di, queste “costituiranno un pericoloso precedente che ...