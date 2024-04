Israele e la guerra | quali conseguenze sul calcio?

(Di sabato 27 aprile 2024) La politica può arrivare a influenzare in maniera molto forte il. Ed in particolare le tensioni internazionali e lastessa. Il caso più clamoroso fu quello dell’Europeo 1992, con la dissoluzione della Jugoslavia, Paese dilaniato da un conflitto civile, cui fu impedito di partecipare a favore della Danimarca, che vinse con grande sorpresa

Le parole all'Adnkronos di Afifeh Abedi, ricercatrice su questioni di politica estera presso il Center for Strategic Research (Csr) di Teheran, uno dei principali think tank della Repubblica islamica L'annunciata operazione militare israeliana a Rafah , nel sud della Striscia di Gaza, "ha il ... Continua a leggere>>

Hamas fa sapere di aver ricevuto la risposta ufficiale alla propria proposta di cessate il fuoco che il movimento islamista aveva consegnato ai mediatori egiziano e del Qatar il 13 aprile per farla avere alla controparte. Nella proposta vi sono le richieste per una possibile tregua temporanea e ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – L'annunciata operazione militare israeliana a Rafah , nel sud della Striscia di Gaza, "ha il potenziale per scatenare una guerra regionale" dal momento che "incita le opinioni pubbliche nei Paesi arabi contro i loro leader". Lo afferma in un'intervista all'Adnkronos Afifeh Abedi, ... Continua a leggere>>

guerra di Gaza, nelle università americane continuano le proteste studentesche - Gli studenti hanno allestito tendopoli in molte università per trasmettere il loro messaggio alle comunità locali e ai politici a Washington sulla necessità di un intervento immediato per fermare la g ...

Continua a leggere>>

Medioriente, Hamas studia una controproposta di tregua ricevuta da israele. LIVE - Hamas ha dichiarato di stare studiando l'ultima controproposta israeliana riguardante un potenziale cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio di ostaggi. Lo ha riferito Khalil al-Hayya, vi ...

Continua a leggere>>

L'analista iraniana: "Attacco israele a Rafah può scatenare guerra regionale" - L'intervista Adnkronos a Afifeh Abedi, ricercatrice su questioni di politica estera presso il Center for Strategic Research (Csr) di Teheran ...

Continua a leggere>>