Isola dei Famosi - Peppe Di Napoli | Ho lasciato l' Isola perché mi mancava la mia famiglia

(Di sabato 27 aprile 2024) Dopo il ritiro all'dei, il pescivendolo campano a ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo ha rivelato i motivi per cui ha deciso di dire addio alla sua avventura in Honduras.

News tv. Ritiri Isola dei famosi, Eva Grimaldi rivela cosa c’è dietro – L’Isola dei Famosi 18 non è partita proprio col piede giusto. Dopo l’apertura dei battenti del programma condotto da Vladimir Luxuria, si è verificato un susseguirsi di Ritiri , tra cui quella di Francesco Benigno, che tanto ha ... Continua a leggere>>

News tv. L’isola dei famosi, arriva la decisione di Mediaset dopo gli ultimi avvenimenti – All’Isola dei Famosi c’è grande tensione: i naufraghi si aspettano qualche decisione da parte di Mediaset. Infatti, alla luce di quanto successo in queste due settimane, con tutti questi inattesi addii dei ... Continua a leggere>>

Verissimo, Peppe Di Napoli e l’addio all’isola (per amore): “Mia moglie ha avuto un tumore, non dormivo” - Arriva (finalmente) la verità di Peppe di Napoli sull’addio all’isola dei famosi. Il pescivendolo star del web, che in una manciata di settimane trascorse sull’atollo honduregno era riuscito a ...

Continua a leggere>>

Peppe Di Napoli e il doloroso passato: “Il tumore all’intestino di mia moglie Brunella e la bomba alla mia pescheria” - Peppe Di Napoli si è raccontato nella puntata di Verissimo trasmessa sabato 27 aprile. L’ex naufrago dell’isola dei famosi 2024 ha parlato dei motivi del ritiro e ha ricordato alcuni momenti dolorosi ...

Continua a leggere>>

Peppe Di Napoli racconta l'attentato alla sua pescheria: "Ma io non ho paura" - Peppe Di Napoli si è raccontato per la prima volta in tv dopo aver abbandonato l'isola dei famosi. Il pescivendolo napoletano lo ha fatto a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin a cui ha parlato dell'a ...

Continua a leggere>>