Personaggi Tv. Elenoire Casalegno , inviata de L’Isola dei Famosi, ha chiarito come stanno le cose tra lei e Vladimir Luxuria , dopo la lite di qualche puntata fa. Intervistata da Gente, la Casalegno ha raccontato dei momenti di gelo durante una diretta dall’Honduras, quando la conduttrice l’ha ... Continua a leggere>>

all’Isola dei Famosi ci sono stati momenti di tensione tra Vladimir Luxuria ed Elenoire Casalegno ad inizio avventura. Infatti, eravamo alla seconda puntata del reality show quando c’è stata una discussione a distanza tra la conduttrice e l’inviata in Honduras. Ma nessuno aveva mai confermato che ... Continua a leggere>>

Isola dei famosi, elenoire Casalegno parla del battibecco avuto con Vladimir Luxuria - elenoire Casalegno, inviata della diciottesima edizione de L'Isola dei famosi, ha parlato del botta e risposta piuttosto velenoso avuto con Vladimir Luxuria durante la seconda puntata del reality.

Continua a leggere>>

elenoire Casalegno ai ferri corti con Luxuria L’inviata spiega tutto - elenoire Casalegno ha avuto un battibecco con Vladimir Luxuria. La conferma arriva dall'inviata in Honduras che spiega tutto in un'intervista ...

Continua a leggere>>

Isola dei famosi, i 5 bikini più bollenti delle prime settimane (FOTO) - Sebbene quest'edizione dell'Isola dei famosi non si sia rivelata per il momento molto fortunata, i concorrenti stanno già creando i loro primi gruppi di fan. In particolare la naufraghe, bellissime e ...

Continua a leggere>>