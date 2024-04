Isola dei Famosi 2024 - due ex gieffini pronti a subentrare dopo gli ultimi ritiri | le trattative

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 27 aprile 2024) L’deiha perso diversi concorrenti e adesso potrebbe pescarne altri dal Grande Fratello. Infatti il cast si è praticamente dimezzato. Basti pensare che sono già cinque i ritirati tra infortuni ed esclusioni e soltanto due i concorrenti eliminati tramite televoto. Insomma, il reality ha perso più del previsto ed urge inserire nuovi componenti per riempire le prossime puntate. In queste ore sarebbe state avviate alcune, tra cui quelle con due ex inquilini dell’ultima stagione del GF.dei: arrivano due ex del Grande Fratello 2023-? La lista dei ritirati della nuova edizione dell’deisi è allungata e c’è chi crede che presto arriveranno altri comunicati dello ...