Investe vigilante dopo un litigio Preso all’alba

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) Ilcon un addetto alla sicurezza del locale. Poi il doppio investimento in macchina, prima di scappare. La fuga è dura poco: l’aggressore, un trentunenne italiano, è stato rintracciato a casa di un amico e arrestato con l’accusa di tentato omicidio. L’episodio è andato in scena ieri mattina all’esterno della discoteca "Pelledoca", in viale Forlanini. Per motivi ancora poco chiari, l’uomo ha iniziato a discutere con un; quindi, si è messo al volante della sua auto e ha puntato dritto verso il buttafuori, travolgendo per due volte. Il ferito ha inizialmente rifiutato le cure mediche, per poi recarsi in un secondo momento al pronto soccorso del Pini per farsi medicare alcune escoriazioni al capo e alle braccia. Nel frattempo, è scattata l’indagine degli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura, ...