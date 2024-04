Inter-Torino - Juric con la doppia punta! Solo un ex titolare ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 aprile 2024) Domani, partita valida per la trentaquattresima giornata di campionato. Al Meazza, i granata vanno alla ricerca di punti contro i nuovi campioni d’Italia.mette due punte eun ex dal 1?, l’altro in panchina. GRANATA ALL’ASSALTO ? Meno uno a, sfida che si giocherà domani all’ora di pranzo.sfida i freschi campioni d’Italia, che, nonostante qualche legittimo cambio, faranno una partita seria e giocata al massimo. Per l’occasione, il tecnico granata darà spazio alla coppia pesante in attacco: ossia quella formata da Duvan Zapata e Antonio Sanabria. I due cercheranno di far male alla Beneamata, sperando di trovare de Vrij e compagni un po’ meno attenti del solito e con la testa proiettata ai festeggiamenti post partita. In difesa, ...