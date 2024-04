Inter-Torino - Dimarco non giocherà | affaticamento al polpaccio per il terzino nerazzurro

(Di sabato 27 aprile 2024) Piccolo problema fisico per Federico, vittima di unaldestro in queste ore. Nei prossimi giorni saranno effettuati altri controlli, ma quel che è certo è che ilnon sarà in campo inpur sedendo comunque in panchina. Il lunch match di domani alle 12:30 sarà la prima occasione per i neo-campioni d’Italia di salutare tutto il proprio pubblico al “Meazza”, cosìsarà con i compagni in panchina ma non. SportFace.

Federico Dimarco non si è allenato quest’oggi e, pertanto, non sarà in campo per Inter-Torino di domani. L’aggiornamento dell’ultima ora arriva da Matteo Barzaghi di Sky Sport. AFFATICAMENTO – niente Inter-Torino per Federico Dimarco . L’esterno sinistro nerazzurro infatti non ha disputato ... Continua a leggere>>

Inter, nuovo stop per Inzaghi: si ferma anche dimarco - Nuovo assente in casa Inter in vista del match di domani contro il Torino alle 12:30. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Federico dimarco ha accusato un affaticamento muscolare al polpaccio destro ...

Continua a leggere>>

Si ferma anche dimarco: la situazione dell’infermeria dell’Inter - Federico dimarco salterà la sfida contro il Torino: affaticamento per lui che non sarà convocato dopo la vittoria dello scudetto ...

Continua a leggere>>

Inter, contro il Toro out dimarco. Allo stadio coreografia tricolore e Amadeus in tribuna - Oltre all'infortunato Acerbi e allo squalificato Dumfries, non ci sarà l'esterno per un fastidio al polpaccio destro. Squadra in ritiro. Meazza esaurito, a parte il settore ospiti. Dopo l'incontro la ...

Continua a leggere>>