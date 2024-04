Inter - attesa celebrazione a San Siro Mila - guarda | il Torino sceglie la sportività!

Ancora Torino , ancora eventi, ancora prestigio. Sabato mattina presso il Grattacielo Piemonte, firmato dall’archistar Massimiliano Fuksas, sede unica degli uffici centrali e degli organi della Regione Piemonte, in un clima quasi surreale si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della ... Continua a leggere>>

Roma Torino, VOTI e statistiche della gara dell’Olimpico: De Rossi cambia modulo, uragano Dybala per i gialloRossi Con 6 tiri in porta, la Roma ha segnato 3 gol al Toro, che ne ha fatti “solo” 2 su 14. E tutti gli exploit sono stati inventati da Paulo Dybala, che si è portato a casa il pallone per ...

Continua a leggere>>