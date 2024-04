Inseguimento a Miami - in auto c’è Gisele Bundchen | “Aiut - sto scappando dai paparazzi”

(Di sabato 27 aprile 2024) La topmodel è stata fermata mentre scappava dai paparazzi, ma l'agente non sente ragioni: "Non posso impedirli di scattare fotografie, non ci posso fare niente".

inseguimento a Miami, in auto c’è Gisele Bundchen: “Aiuto, sto scappando dai paparazzi” - La topmodel è stata fermata mentre scappava dai paparazzi, ma l'agente non sente ragioni: "Non posso impedirli di scattare fotografie, non ci posso ...

Continua a leggere>>

Dalla vetrina vedono bimba che corre sola in strada, salvataggio lampo di due barbieri evita la tragedia - I due barbieri statunitensi sono stati premiati dal sindaco della cittadina del Connecticut per il loro gesto. “La mia reazione è stata istintiva, non mi sono fermato a guardare, è stato solo ...

Continua a leggere>>

"The Fall Guy" sa come far divertire ma poteva essere qualcosa di più - The Fall Guy è il film giusto per chi è fan di Ryan Gosling, di Emily Blunt, del regista David Leitch, di chi vuole una action comedy in grado di regalare perle e citazioni, di decostruire il genere c ...

Continua a leggere>>