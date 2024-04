Incidente in autostrada - pullman si schianta contro guardrail | il bilancio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 27 aprile 2024) Un pulmino, che stava viaggiando lungo l’A13, si ètounper poi ribaltarsi su un fianco. Il graveè accaduto oggi, sabato 27 aprile 2024, intorno all’1:30 di notte. Sono intervenute la polizia stradale e i vigili del fuoco, ma anche cinque ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Re Carlo, come sta: il comunicato da Buckingham Palace Leggi anche: Terremoto fortissimo in Italia, gente in strada Ferrara,sulla A13: pulmino siL’è avvenuto all’1:30 di notte lungo la A13 dopo lo svincolo di Ferrara Sud, in direzione Bologna. Secondo le prime ricostruzioni, ilsarebbe finito ...