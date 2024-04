(Di sabato 27 aprile 2024) Unciclista di 22nello scontro con un'. Un altro, di 57, è deceduto a Savona in circostanze simili

Da lunedì sera si sono perse le tracce di Giorgio Tesse , un Ragazzino di 14 anni di Andria. L'adolescente si trovava in una comunità educativa di Latiano quando, due giorni fa, ha... Continua a leggere>>

Un manutentore di ascensori di 31 anni è morto dopo essere rimasto incastrato tra la cabina e la porta di un piano dell’elevatore di un condominio in via Marchese di Casalotto ad Aci Sant’Antonio, nel Catanese, dove era al lavoro . Il corpo dell’ Operaio è stato liberato dai Vigili del fuoco del ... Continua a leggere>>

Il rilancio di Steven Zhang, per liquidare Oaktree , tenersi l’ Inter e smentire ancora una volta le voci che davano per certa una cessione del club . La svolta è ormai imminente, stando a quanto riportano Gazzetta dello Sport e Repubblica, grazie al fondo d’investimento americano Pimco. Un nuovo ... Continua a leggere>>

Per le minacce ai magistrati Gratteri e Rizza è stato condannato Salvo Gregorio Mirarchi. L' uomo non è affiliato alla 'ndrangheta, ma avrebbe avuto frequentazioni mafiose Continua a leggere>>

Incidente fra auto e moto a Guiglia vicino Modena: morto sul colpo un centauro di 22 anni, indagini in corso - Un motociclista di 22 anni è morto vicino Modena, nello scontro con un'auto. Un altro, di 57 anni, è deceduto a Savona in circostanze praticamente uguali ...

Scoperto dalla polizia mentre nasconde la droga vicino alla spazzatura, 19enne finisce in carcere - E' successo nella giornata di ieri. A finire arrestato è stato un tunisino di 19 anni con precedenti specifici - in regola sul territorio nazionale - trovato in possesso di poco meno di 90 grammi di ...

Giovanni alfiere a 14 anni, vicino a vittime Cutro - "La strage di Cutro mi ha segnato veramente nel profondo perché è avvenuta a pochi chilometri da casa mia e ho sentito il dovere di fare sentire la mia vicinanza a quelle persone e far conoscere le lo ...

