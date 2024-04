Incidente a Sulmona | Auto Fuori Controllo si Schianta contro un Bar - Sei Feriti

(Di sabato 27 aprile 2024) L'Aquila - Un tranquillo pomeriggio nel centro storico diè stato improvvisamente interrotto da undrammatico che ha lasciato sei persone ferite, tra cui due minori. Intorno alle 14:30, in Largo Faraglia, una Ford Eco Sport è improvvisamente diventata inllabile,ndosii tavoli e le sedie di un bar. La vettura, appartenente a un turista e parcheggiata ai margini della strada, ha percorso diversi metri prima di impattare violentemente con il dehors del locale, causando panico tra i presenti. Le persone colpite sono state trasportate d'urgenza all'ospedale di, con due bambini e un giovane tra i. Quest'ultimo si è fatto male ad una gamba mentre cercava disperatamente di fermare l'in corsa. Le ...

