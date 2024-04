Incendio in casa - bimbo di 6 anni muore abbracciato al fratellino di 3 | Ha tentato di proteggerlo

Un Bambino di 6 anni muore abbracciato al fratellino di 3 nell’incendio che ha distrutto la loro casa: “Ha tentato disperatamente di salvarlo”. I due sono morti in ospedale per le conseguenze delle esalazioni e per le ustioni. La famiglia ha deciso di donare i loro organi.Leggi anche: Tragico ...

