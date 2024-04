Inaugura il ’Giardino delle Api’ Nasce uno spazio per proteggerle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 aprile 2024)questa mattina alle 9.30, agli uffici del Comune in viale Berlinguer 30 (a fianco della Questura), il primo “GiardinoApi”, un progetto frutto della collaborazione tra i Lions Clubs della provincia di Ravenna ed il Comune, con particolare coinvolgimento degli Assessori e Uffici con deleghe su verde pubblico, riforestazione, turismo, agricoltura, agroalimentare e aree naturali. La cerimonia sancirà il raggiungimento da parte dei Lions Club della provincia di due obiettivi fissati nell’ambito del Tema di Studio nazionale Lions “Salviamo le Api e la Biodiversità”. Di cosa parliamo? Grazie ad una raccolta fondi di 4mial euro euro, la donazione agli apicoltori romagnoli alluvionati di A.R.A. – Associazione Romagnola Apicoltori di 200 Api Regine, utili per la ripopolazionearnie pesantemente colpite dalle alluvioni in ...