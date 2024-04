Il velo non è una scelta se chi lo rifiuta muore

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di sabato 27 aprile 2024) Finché anche in una sola nazione coprire i capelli femminili sarà obbligo statale, indossarlo per «libera volontà» sarà abiezione. E chi «orgogliosamente» porterà le sue catene di stoffa in sfregio all’Occidente sarà assimilabile alla paladina di una dittatura.