Il segreto per ottenere una base trucco perfetta

(Di sabato 27 aprile 2024) Come applicare il fondotinta liquido con il pennello? Scopri i segreti per una. Guida completa: come applicare il fondotinta liquido con il pennello su Donne Magazine.

Come mettere il fondotinta con la beauty blender? Scopri i segreti per una base trucco perfetta . Leggi tutto Guida completa: come mettere il fondotinta con la beauty blender su Donne Magazine. Continua a leggere>>

Maturità col trucco, tutti assolti - In 14 erano finiti a processo per il caso esami alla Scuola Domani di San Benedetto e in due istituti di Fermo ...

Continua a leggere>>

Fascino e semplicità con il trucco naturale. Tra i prodotti usati ci sono sieri e attivi - Primavera eccoti. E dopo i primi, basici, consigli per la nostra skincare quotidiana per il viso, per prepararci al meglio per l’estate, facciamo il punto sulle tendenze di questo ...

Continua a leggere>>

trucco a 40 anni: tutti i segreti effetto “no-age” - Tempo di cambiamenti, gli "anta", anche in fatto di make up. Spazio a texture impalpabili, colori che donano luce e blush effetto freschezza ...

Continua a leggere>>