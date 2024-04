Il principe Edoardo ottiene un importante ruolo da re Carlo III

Il sovrano è in cura per il cancro e ha dovuto rinunciare a molti eventi pubblici. Ultimo fra tutti quello del Cambio della Guardia in cui esercito francese e britannico si sono uniti per celebrare i 120 anni di alleanza. Ad assistere alla cerimonia facendo le sue veci il fratello, il duca di ...

I duchi di Edimburgo hanno preso parte alle celebrazioni per i 120 anni dell'Entente Cordiale. È la prima volta che un sovrano non partecipa in prima persona, ma non c'è ragione di allarmarsi: Carlo III deve dare priorità alle cure

Alla fine, come sempre, ci aveva visto lungo Elisabetta. Quando le cose nella “ditta” si erano messe male, con il principe Andrea fuori gioco per lo scandalo Epstein e Harry e Meghan in cerca della loro libertà, aveva rivolto lo sguardo un po’ più in là, all’ultimo e meno esposto dei suoi figli: ...

Il fratello minore di re Carlo III, il Principe Edoardo, ha parlato della situazione del monarca dopo la diagnosi di cancro di qualche settimana fa. Come è stato confermato da Buckingham Palace, il Sovrano è attualmente ancora in cura per sconfiggere la malattia. Il Palazzo non ha condiviso molti ...

