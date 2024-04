Il piccolo Sebastiano Guazzeroni è Alfiere della Repubblica - a soli 8 anni ha salvato il papà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 aprile 2024) Paciano (Perugia), 27 aprile 2024 - C'è unumbro tra i 29 Alfieriscelti dal presidente Sergio Mattarella in tutte le Regioni d'Italia, per le loro bellissime storie di altruismo edarietà. Tra questi giovanissimi eroi c’è, classe 2015, residente a Paciano, in provincia di Perugia. È stato scelto per il coraggio dimostrato, nonostante la giovanissima età, di fronte al malore accusato dal padre. Grazie alla prontezza con cui ha affrontato l'emergenza, è riuscito ad evitare che una passeggiata nei boschi si concludesse in tragedia.camminava nei boschi dell'Umbria insieme al padre. Una delle tante escursioni che eranoti compiere insieme. All'improvviso, nel mezzo...