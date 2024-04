Il picco nei luoghi più strategici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 aprile 2024) Al di là di impianti più cari e più economici, fatto anche dovuto alla posizione strategica sulle vie di comunicazione, il monitoraggio dell’Empolese conferma che si è nell’ampio bacino della media dei prezzi dei carburanti, sottoposti in ogni caso a un generale aumento tra il 2023 e inizio 2024: a livello nazionale il prezzo medio della benzina in modalità self-service è 1,911 euro al litro; il prezzo medio praticato per il diesel self è 1,811 euro al litro (a volte nell’Empolese si scende un po’ sotto). Ma, se qualche tempo fa la soglia psicologica era per la benzina di 2 euro al litro, in questo mese d’aprile fare il pieno di benzina può equivalere a una seduta freudiana poiché sulle autostrade nella prima settimana di aprile si è arrivati anche a picchi di 2,5 euro al litro (servito) come "denunciato" da Assoutenti, che ha osservato con attenzione i listini comunicati dai gestori ...