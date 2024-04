Il pensionato | A Benalmadena via dalle tasse

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 aprile 2024) Per mezzo secolo ha avuto una bottega di falegname. Poi, dopo una vita passata a piallare e segare, giunto alla meritata pensione, Luca Razzolini si è ritrovato ad annaspare nel carovita fiorentino: "740 euro io, 1100 euro mia moglie ex statale, a Firenze si viveva tirava la cinghia". Così ha mollato l’Isolotto per traslocare con la famiglia a, cittadina tra Malaga e Marbella, nel sud della Spagna. "Qui si sta non bene, di più – dice soddisfatto – Si vive rilassati e spende un quarto in meno, l’Iva è solo sulla benzina e su poco altro, ma al 10%, sul cibo non c’è. Anche lesono al 10%: in Italia sulla pensione le trattenute sono 400 euro al mese, qui 500 euro... ma all’anno! Con 1.700-1.800 senza strafare, te la godi: puoi mangiare tutti i giorni al ristorante e viaggiare in taxi se vuoi. Ho venduto la casa di Firenze, ho comprato ...