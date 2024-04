Il nuovo vaccino per le infezioni delle vie urinarie previene l’infezione per anni - suggeriscono i primi studi

(Di sabato 27 aprile 2024) Unin grado di prevenirevieperUnspray orale sembra essere efficace nel prevenirericorrenti del tratto urinario, offrendo speranza a chi soffre di questa condizione. Il, chiamato Uromune, ha dimostrato risultati promettenti inpreliminari.clinici supportano l’efficacia delUromune Loo condotto sulUromune ha rilevato che più della metà dei partecipanti ha evitatodel tratto urinario per mesi dopo aver ricevuto il. Nonostante siano necessari ulteriori test, i risultati ...

Siena, 13 marzo 2024 - Pubblicato sulla rivista Vaccines nuovo studio sullo sviluppo di un vaccino contro il Papilloma virus umano (Hpv) basato sull’utilizzo, come piattaforma vaccinale, di vescicole di membrana esterna batteriche. Lo studio, parzialmente finanziato dal progetto Europeo ... Continua a leggere>>

Roberto Burioni non molla nella sua battaglia contro i no-vax. Il docente di microbiologia e virologia all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha sintetizzato sui social quanto emerso da uno studio pubblicato su Heart, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa: “Malori fatali? Morti ... Continua a leggere>>

Sviluppato dai ricercatori di britannici, si basa su una tecnologia simile a quella usata per il vaccino anti-Covid di Astrazeneca: ecco come funziona e a chi verrà somministrato.Continua a leggere Continua a leggere>>

La morte di Camilla Canepa e il medico : “I protocolli AstraZeneca Non li conosco” - Uno dei cinque indagati per falso nell’inchiesta sul decesso della 18enne ingaggiato al pronto soccorso di Lavagna tramite una coop bolognese. Sei ...

Francia, il calciatore Fumu Tamuzo fa causa a BioNTech e Pfizer - Il calciatore francese Fumu Tamuzo ha deciso di fare causa a Pfizer e BioNtech perchè, secondo lui, colpevoli di aver causato la fine della sua carriera sportiva con la somministrazione del vaccino an ...

vaccino per il melanoma: in UK via ai test clinici/ “È personalizzato e previene le metastasi” - vaccino conto il melanoma: nel Regno Unito avviati i test clinici sui pazienti umani del composto di Moderna che previene le metastasi ...

