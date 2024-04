‘Il misterioso medaglione d’Oriente’ - il nuovo romanzo d’avventura di Teresa Capezzuto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 27 aprile 2024) L’autrice bergamascafirma il suo dodicesimo libro, intitolato “Ild’Oriente” per ragazze e ragazzi dagli otto anni in su, accompagnato dalle luminose immagini create dall’illustratrice Samantha Spadoni. Pubblicato da L’Orto della Cultura nella collana L’Orto dei Ragazzi, in undici capitoli racconta una storia avventurosa a tinte gialle immersa nei quattro elementi di un’isola indonesiana nata dal fuoco e dall’acqua. La presentazione ufficiale è in programma alla Fiera dei Librai mercoledì 1 maggio alle 16.30 alla presenza dell’autrice, fra racconti e animazione. Al termine si svolge un divertente laboratorio con giochi, attività e spadine, per cimentarsi nell’arte della scherma, gestito da Marco Fumoso, maestro della Federazione Italiana Scherma. Al centro un’avventura ...