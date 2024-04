(Di sabato 27 aprile 2024) Crisi del? Non a Empoli, visto che rispetto nel primo trimestre di quest’anno le immatricolazioni complessive di autosono aumentate del 10% rispetto al medesimo periodo del 2023, passando da 226 a 249. Gli empolesi continuano però in larga parte a preferire i veicoli a benzina, conche non sembra riuscire ad affermarsi e è anzi in calo rispetto a un anno fa. Questi i primi dati che emergono dal Portalemobilista del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che confermano come sianoi mezzi a benzina i preferiti dall’utenza empolese: rappresentano il 73% delle immatricolazioni dei primi tre mesi di questo 2024, con il picco toccato il mese scorso alla luce delle 73 unità vendute su 183 complessive (facendo così registrare il ...

“La spesa stimata per l’elettricità nel 2024 per i clienti del mercato libero è di circa 38 centesimi di euro al kilowattora, mentre per i clienti del servizio di maggior tutela è sui 33 centesimi di euro al kilowattora”, lo ha detto il presidente di Arera , l’agenzia pubblica per l’energia, ... Continua a leggere>>

Il mercato dell’auto è in salute. In strada il 10% di vetture in più. L’elettrico Ancora non sfonda - Nel primo trimestre del 2024 aumentano le immatricolazioni rispetto allo scorso anno. Il 73% degli empolesi preferisce i veicoli a benzina. Stabile la vendita delle macchine diesel.

Continua a leggere>>

"Rilanciamo mercato e Fiera del mestolo". Gori al Comune: "Serve un confronto" - Ambulanti di Anva Confesercenti chiedono intervento urgente per rilanciare il mercato Giotto e la Fiera del Mestolo ad Arezzo, evidenziando problemi di spazi vuoti e necessità di miglioramenti.

Continua a leggere>>

Giro d’affari da 11 miliardi: ecco il mercato dei B&B. Quasi 600mila famiglie hanno messo a disposizione dei turisti la propria residenza - In poche parole, si paga poco: e in uno scenario di tariffe quasi stracciate per i trasporti, cene sostanziose a buon mercato e musei dal costo dei ... di dormire spendendo almeno un terzo in meno ...

Continua a leggere>>