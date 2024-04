Il manga piace - sempre più spazio agli autori europei

Neanche il tempo di godersi la vittoria, che la Todde entra subito in polemica con la Polizia di Stato, colpa di un messaggio pubblico indubbiamente frainteso. Prendendo come pretesto, per lanciare una frecciatina alla Meloni, i fatti di Pisa e Firenze, la neo Presidente della Regione Sardenga, ...

Continua a leggere>>