Il Leicester è di nuovo i Premier League | da Maresca a Vardy - i protagonisti della promozione

leicester City in festa! La squadra di Enzo Maresca torna in Premier League dopo il ko del Leeds in casa del QPR - PREMIER LEAGUE - Dura solo un anno il purgatorio del leicester City. La squadra Campione d'Inghilterra del 2016 era scesa in Championship in maniera tragica, ma non farà la nobile decaduta. Con la ...

