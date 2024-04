Il gran rifiuto dei Preraffaelliti

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 27 aprile 2024) Da Dante Gabriel Rossetti a Edward Burne-Jones, William Morris e Frederic Leighton. La «confraternita» dei pittori britannici , nell’Inghilterra vittoriana, disse di no alla sempre più forte realtà industriale, rifugiandosi in un medioevo idealizzato. Tra le loro ispirazioni, l’arte italiana, da Cimabue a Botticelli. Una mostra ne fa riscoprire le opere e la loro bellezza «antistorica». Vari spettri si aggiravano per l’Europa, in quel 1848. Ovunque le furie rivoluzionarie incendiavano le folle, ovunque scoppiavano tumulti e si iniziava a sognare un mondo nuovo, costruito in opposizione al sistema di potere dominante. Qualcuno immaginava una nuova era di prosperità per le masse. Altri, invece, pensavano che la salvezza fosse da cercare in un altro tempo lontano. Il 10 aprile del 1848, come ricorda lo studioso Peter Trippi, William Holman Hunt e John Everett Millais, due giovani studenti ...