Il corpo musicale trova un tetto Nuova casa all’ex sede Fla

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) Il“Santa Cecilia 1902“ di Seveso ha unaal primo piano dell’exdella Fondazione Lombardia per l’Ambiente di Largo 10 Luglio 1976. L’edificio è stato assegnato in gestione al Comune di Seveso con una convenzione. Competerà al“Santa Cecilia 1902“ la cura e la gestione del primo piano (pulizie e manutenzione ordinaria) e l’assistenza logistica (apertura/chiusura, sistemazione sedie, gestione impianto audio e video) per eventi organizzati da terzi al piano terra e per un numero massimo di 10 giornate all’anno. Piano terra che resterà ladelle sedute del Consiglio comunale come avvenuto finora. Poi, i membri deldovranno garantire la manutenzione ...