Il cammino di San Francesco Caracciolo patrono dei cuochi in 6 Comuni del casertano

Dopo la rinuncia all'ultimo momento ieri sera a presenziare alla Via Crucis al Colosseo, stanco per la lunga Celebrazione della Passione in Basilica e soprattutto desideroso di non esporsi al freddo e all'umidità serali, Papa Francesco ha presieduto come previsto questa sera la Veglia Pasquale a ...

Continua a leggere>>

Dopo la rinuncia all'ultimo momento ieri sera a presenziare alla Via Crucis al Colosseo, stanco per la lunga Celebrazione della Passione in Basilica e soprattutto desideroso di non esporsi al freddo e all'umidità serali, Papa Francesco ha presieduto come previsto questa sera la Veglia Pasquale a ...

Continua a leggere>>