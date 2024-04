Il Bestiario della settimana – Il profumo di Fassino - Letizia lieta che ball - le boiate sul 25 aprile e il dadaista Sangiuliano

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 27 aprile 2024) Il senso del 25In evidente crisi di voti e di credibilità, Matteo Salvini si lancia sulla sua idea del 25in un’intervista al CorriereSera. “Ci sono alcuni principii che vanno difesi a tutti i costi: penso alla libertà di pensiero e parola, messi a rischio dal politicamente corretto ormai assurdo che arriva a censurare le fiabe o i cartoni animati”. Per il ministro alle Infrastrutture quindi quella marea di gente che ha sfilato nelle piazze italiane era lì per difendere le fiabe e i cartoni animati. Ci aspettiamo che dopo il generale Vannacci il leaderLega candida alle europee anche Topo Gigio come simboloResistenza.di Piero Nuova puntatasaga di quel maledettoche si è infilato nella tasca del ...