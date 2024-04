Il Bar del Sole chiude al Carmine A breve riaprirà in via Mordini 13

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 aprile 2024) Ultimissimi giorni di apertura all’interno del Mercato delper il Bar del, il caratteristico locale all’angolo tra viae piazza del, tappa obbligata per chi frequenta questa zona del centro storico. La prossima settimana sarà infatti l’ultima per il locale dentrpom il mercato, in modo da consentire i lavori di ristrutturazione del grande immobile finanziati anche con i fondi del Pnrr. Ma quale futuro attende i gestori del Bar dele i tanti clienti abituali? La soluzione... è dietro l’angolo. "La prossima settimana sarà in effetti l’ultima al– spiegano Ernesto Caiazzo e Monica Marcone – eremo i battenti. Ma stiamo lavorando da tempo per riaprire prima possibile il locale qui nelle vicinanze. Abbiamo avviato i ...