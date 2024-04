Igort - il fumetto e l' importanza di allargare lo sguardo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 27 aprile 2024) Napoli, e poi il cinema, l'Asia e le regole dell'arte: la nostra intervista ad, magister del Comicon 2024. Fumettista, autore, sceneggiatore, musicista. Da Est ad Ovest del mondo, con unosempre rivolto verso quelle che lui chiama le "regole fondamentali: ritmo e profondità". Un giro crossmediale, in qualche modo puntuale e anticipatore. Ecco, al secolo Igor Tuveri, scelto dal Comicon di Napoli per il ruolo di magister. Una mostra a lui dedicata, in cui viene sottolineato il suo stile e la sua espressività, definendolo come una "delle voci tra le più originali del panorama artistico internazionale"., il primo occidentale a disegnare un manga in Giappone, e poi le pubblicazioni su Linus (attualmente direttore), su The …