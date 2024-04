IERI SI è ALLENATO Ndicka è tornato - a Napoli può giocare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) La buona notizia è arrivata, Evansi èad allenare in gruppo dopo il grande spavento provato a Udine, quando lo scorso 14 aprile la partita tra i bianconeri e la Roma fu interrotta per il malore occorso al difensore giallorosso. Dopo aver concluso il recupero degli ultimi venti minuti portando a casa la vittoria con un gol di Cristante, la Roma è tornata a lavorareverso il match di domani contro ilha ripreso a lavorare con il gruppo, dopo il pneumotorace di cui aveva sofferto. Il difensore sarà a disposizione contro i partenopei, anche se partirà dalla panchina. Ma è stato importante rivederlo in campo a Trigoria. Il difensore ivoriano ha lavorato in gruppo per tutta la sessione della mattinata, dopo aver ricevuto il via libera dai medici per la ripresa ...