I redditi dei fiorentini | la ricchezza in mano a cinquemila Paperoni Uno su cinque è fragile

(Di sabato 27 aprile 2024) Firenze, 27 aprile 2024 – Il balzo c’è e non è da poco. Rispetto al 2020, anno nero del Covid, ihanno prodotto circa 820 milioni di euro diin più. Meglio anche del 2019, prima che le gambe dell’economia locale fossero spezzate dai colpi del lockdown, quando la città macinò fino a 6 miliardi e 800 milioni di euro. Nulla però rispetto ai 7 miliardi e 328 milioni circa didichiarata nel 2022. La cifra emerge passando ai raggi la somma deiIrpef degli oltre 280milache nel 2023 hanno compilato 730, modello unico e 770 relativi all’anno d’imposta 2022. Dati resi pubblici dal Mef pochi giorni fa, a una settimana dal via alle dichiarazioni dei, fissato per il 30 aprile. Ma quindi come ce la passiamo in città? Non malaccio. Il ...