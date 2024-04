I migliori 15 videogiochi in uscita a marzo 2024

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 27 aprile 2024) Maggio è un mese che si porta dietro un po’ di aprile con tante novità come Stellar Blade o l’early access di Manor Lords. Il mese alle porte non è particolarmente intenso e le uscite sono spalmate sulle settimane, con un titolo per genere ogni weekend. La nostra ricerca, che ha coinvolto tutte le piattaforme – dai titoli indie sino alle grandi produzioni – ci ha permesso di effettuare una precisa selezione. In preparazione di mesi più caldi, come uscite e non solo, eccovi i nostri 15ine da mettere sicuramente in wish list. 1. Endless Ocean Luminous Terzo titolo della serie, che comprende Endless Ocean e Endless Ocean 2. Gioco simulativo nel ruolo di un subacqueo alla scoperta della vita marina. Il giocatore sarà incaricato di esplorare il Regno Velato, regione immaginaria e ...